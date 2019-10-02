شكرا لقرائتكم موعد مباريات الأهلي فى شهر أكتوبر الحالى "بالإنفوجراف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون عشاق النادى الأهلى على موعد مع 4 لقاءات للمارد الأحمر خلال شهر أكتوبر الحالى فى منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلى استهل مبارياته بالفوز على نادى سموحة فى الجولة الأولى بهدف نظيف عن طريق رمضان صبحى على ملعب برج العرب، فى مشوار الحصول على اللقب الثانى والأربعين بعدما نجح العام الماضى فى انتزاع لقبه الحادى والأربعين الذى يعد أصعب لقب حصل عليه بعدما كان متأخرا بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر فى هذا الوقت.

ويفتتح الأهلى مبارياته فى شهر أكتوبر الحالى بمواجهة نادى الإنتاج الحربى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على استاد السلام الدولى فى منافسات الجولة الثانية، ثم مواجهة أسوان فى الثالثة عصر السبت المقبل.

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وفى 19 أكتوبر الحالى يواجه الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى الثامنة مساء السبت 19 أكتوبر، ويختتم مبارياته فى شهر أكتوبر بمواجهة الجونة فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء 23 أكتوبر الحالى.

وخلال هذه المباريات يلعب الأهلي فى بطولة أفريقيا فى دور المجموعات والتى ستجرى قرعته الأربعاء المقبل 9 أكتوبر، والذى صعد له الاهلى بعدما أطاح بفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 6/ 0 بمجموع اللقاءين.



