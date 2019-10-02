شكرا لقرائتكم اختبار طبى للونش على هامش مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاني "الونش" من شد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي التى لم تقام، مما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الفريق.
كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.
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