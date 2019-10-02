القصة الكاملة لتصاعد الأزمة بين الأهلي ومرتضى منصور.. القلعة الحمراء تشكو رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته ويخاطب رئاسة الجمهورية والبرلمان والداخلية والنائب العام.. وتركي آل الشيخ يتدخل

الموجز

تصاعدت الأزمة الأخيرة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بسبب تجاوزات الأخير ضد الأول، وهو الأمر الذي اضطره للتقدم بعدة شكاوى إلى أكثر من جهة في الحكومة المصرية ضده.

وتدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئةالترفيه بالمملكة العربية السعودية، للوقوف بجانب الخطيب دعماً له ضد كل ما يتعرض من تصريحات من جانب مرتضى منصور، بالرغم من الخلافات الكبيرة بين الطرفين.

بداية الأزمة

وخلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم"، شن مرتضى منصور هجوما ضاريا على الإدارة الحمراء بسبب التدوينة التي كتبها إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي ومقدم البرامج بقناة الأحمر، وتتعلق بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغال بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يشكو مرتضى منصور

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا شديد اللهجة، أمس الثلاثاء، لإعلان استيائه ورفضه الشديد والقاطع للتجاوزات التي صدرت من جانب مرتضى منصور، في حق رئيس القلعة الحمراء والإدارة التنفيذية للنادي، خلال الساعات الماضية.

وقال الأهلي في بيانه إنه أرسل عدة شكاوى إلى مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس الوزراء واللجنة الأوليمبية، لشكوى رئيس الزمالك.

وجاء بالبيان: "أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير".

وتابع: ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.. قرر النادي تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة.. لاسيما أن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون".

وأضاف: "وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.. فقد أرسل النادي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطابًا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد".

وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور.

الأهلي يخاطب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين.

ويخاطب وزير الداخلية

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة في الشارع المصري.

ووزير الشباب والرياضة

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.

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بلاغ إلى النائب العام

كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.. وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ وعوده بشأن التجاوزات

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لإتحاد الكرة في يناير الماضي، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.

الهيئة الوطنية للإعلام

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الهيئة الوطنية للإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات وطالب النادي الأهلي كل الجهات المعنية الإضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية.

تركي آل الشيخ يعلن تضامنه مع الخطيب

أعلن تركي آل الشيخ، عن رفضه لكل الإساءات التي وجهها مرتضى منصور إلى محمود الخطيب، خلال الفترة الأخيرة، والتي كان اخرها تناول أسرة الخطيب بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وفي منشور على صفحته على موقع "فيس بوك"، قال آل الشيخ متضامنا مع رئيس الأهلي: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة دة شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

وتأتي تصريحات آل الشيخ عن الخطيب وتضامنه معه أمام مرتضى منصور، بمثابة صفحة جديدة في علاقة الثنائي، والتي شهدت توترا كبيرا في العام ونصف العام الأخير، بسبب الخلافات التي كانت حدثت بينهما.

أول تصريح من مرتضى

وفي أول رد من مرتضى منصور على الشكاوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، أكد رئيس نادي الزمالك على عدم قدرة أي شخص على الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ.

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الأربعاء: "مع احترامي لتلك الجهات، هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه".

وأضاف: "شكاوى الأهلي لن تخيفني أو تهز شعرة من رأسي، لا أعرف ما علاقة الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، هل تريدون مني أن أقول أن الأمن غير مستقر عن بلدي؟".

وأكد مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني، لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه، لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب، وكان ذلك بمثابة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة".

وأختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا: "من سيحترمنا سنحترمه، أعترف بأن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر، لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".