شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت: محمد صلاح = الدورى المصرى + 2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يوماً بعد الآخر يزداد فخرنا بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، الذى يصنع المجد خلال تجربته الأوروبية الرائعة التى خطفت قلوب الأنجليز من عشاق الريدز وغيرهم بل وفى دول كثيرة خارج القارة العجوز.

يواصل "مو" صلاح النجاح فى أوروبا خلال تجربته الحالية فى ليفربول بعدما سبق وحقق نتائج رائعة فى إيطاليا عبر ناديى روما وفيورنتينا ومن قبلهما فى بازل السويسرى الذى شهد انطلاقة الفرعون مع الوضع فى الاعتبار تجربة تعلّم منها الكثير فى تشلسى الإنجليزى رغم عدم نجاجه فيها بالشكل الذى يتناسب مع قدراته.

ما يصنعه الفرعون المصرى فى إنجلترا وتحطيمه للأرقام القياسية لم يكن نتيجة ضربة حظ فاللاعب اجتهد وكافح إلى أن حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى مرتين، وأن كان قد حصل عليها فى الموسم الماضى بالتساوى مع مانى وأوبميانج وأفضل لاعب فى أفريقيا.

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وسط هذه النجاحات التى يُحققها صلاح يوماً بعد الأخر فى عالم الساحرة المستديرة تفرض قيمة النجم المصرى فى سوق الانتقالات الكروية نفسها على الساحة الكروية خاص أن الفرعون بات ينافس كبار نجوم الكرة العالمية فى القيمة التسويقية.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت الشهير الخاص بتحديد قيمة كل لاعب التسويقة فإن قيمة نجم منتخبنا الوطنى الأول تبلغ حاليا 150 مليون يورو وبذلك تتخطي قيمة صلاح التسويقية قيمة أندية الدورى المصرى كله.

وبحسب الموقع ذاته فإن القيمة التسويقية لأندية الدورى المصرى للموسم الحالى تبلغ 148 مليونا و23 ألف يورو يتم تقسيمها كالتالى: الأهلى بـ31 مليونا و65 ألفا والزمالك بـ22 مليونا و23 ألفا وبيراميدز بـ20 مليونا و68 ألفا ومصر المقاصة بـ9 ملايين و95 ألفا والإسماعيلى بـ6 ملايين و50 ألفا وإنبى بـ5 ملايين و98 ألفا والمصري بـ5 ملايين و93 ألفا وطلئع الجيش بـ5 ملايين و88 ألفا والمقاولون العرب بـ5 ملايين و63 ألفا والاتحاد السكندرى بـ5 ملايين و58 ألفا ووادي دجلة بـ5 ملايين و23 ألفا وسموحة بـ5 ملايين و23 ألفا والإنتاج الحربي بـ4 ملايين و95 ألفا والجونة بـ4 ملايين و68 ألفا وحرس الحدود بـ3 ملايين و33 ألفا وإف سي مصر بـ2 مليون و90 ألفا وطنطا بـ2 مليون و85 ألفا وأخيراً أسوان بـ2 مليون و10 آلاف.