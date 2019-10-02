الأهلى يظهر بالزى الأسود فى لقاء الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الكرة بالنادى الأهلى فى مباراة اليوم أمام الإنتاج الحرب بالزى الأسود البديل لأول مرة بعد إعلان الشركة الراعية عنه فى الفترة الماضية. كان الأهلى قد ظهر بالزى الجديد الأحمر فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت السبت الماضى باستاد برج العرب وانتهت بفوز الاهلى برباعية نظيفة. لاعبو فريق الكرة بالأهلى قامو بجلسة تصوبر للملابس الجديد للفريق بناء على رغبة راعية ملابس النادى التى تنوة تسويق التى شيرت الجديد للمارد الأحمر فى الفترة المقبلة. يدخل الأهلى لقاء الإنتاج الحربى بقائمة تضم 21 لاعبا هم: Advertisements حراسة المرمي : شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير. خط الدفاع : رامى ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد فتحى . خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو . خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

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