شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم والمصنفة الثانية لسيدات الاسكواش انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بسبب إصابة الركبة، التى تعانى منها البطلة المصرية منذ انطلاق الموسم الجارى.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هى ثانى بطولات الموسم التى تنسحب منها نور الشربينى بسبب إصابة الركبة بعد اعتذارها عن بطولة سان فرانسيسكو التى توج بها الثنائى المصرى محمد الشوربجى ورنيم الوليلى.

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كما تعتبر بطولة أمريكا ثانى البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم فى الموسم الجديد وأحد أكبر ثمانى بطولات فى لعبة الاسكواش، وتنطلق البطولة فى 5 أكتوبر الجارى فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبمجموع جوائز يصل إلى 371 ألف دولار .

نور الشربينى كانت قد استشارت بعض الأطباء المصريين حول آلام الركبة ونصحوها بالمشتركة فى البطولات بشكل طبيعى، إلا أن زيادة الآلم دفعتها لاستشارة طبيب هولندى لينصحها بإجراء جراحة بسيطة.

وفضلت نور الشربينى استشارة طبيبها الألمانى والذى كان قد أجرى لها جراحة فى الركبة قبل ثمانى سنوات لتتخذ القرار النهائى بالمشاركة فى البطولات، ومازال الموقف غامضا حول مشاركتها فى بطولة العالم التى تنطلق 24 أكتوبر الجارى فى ضيافة أهرامات الجيزة.