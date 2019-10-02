شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأوليمبى بالكامل يحضر قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء.

وتقام القرعة في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي حضور الجهاز المعاون بالكامل للقرعة وتضم علاء عبد العزيز مدير منتخب ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض و محمد شوقي مدربين و أسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى .

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كما يحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب.

وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

تشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".