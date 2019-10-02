شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاتحاد السكندرى يبدأ الاستعداد لموقعة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادى الاتحاد السكندرى مرانه فى الثانية ظهر اليوم على ملاعب النادى بسموحة استعدادًا للقاء زعيم الثغر أمام النادى المصرى المقرر له السبت المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

طلعت يوسف المدير الفنى للفريق رفض منح اللاعبين راحة ويستأنف التدريبات اليوم استعدادًا لأبناء بورسعيد عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

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يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية بينما يشارك باقى اللاعبين فى التدريبات الجماعية ليكونوا جاهزين للقاء المصرى.

وأكد طلعت يوسف أن مباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية ولابد من الاستعداد لها بكل جدية حتى لا يحقق زعيم الثغر نتيجة جيدة.

ومن المنتظر أن يعود كريم الديب إلى التدريبات الجماعية عقب شفائه من آلام العضلة الضامة.