أتلانتا يخسر أحد مشجعيه بعد سقوطه في مباراة شاختار

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أفاد موقع توتو ميركاتو أن أحد مشجعي أتالانتا سقط عن علّو مرتفع خلال مباراة الفريق أمام شاختار الأوكراني يوم أمس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.



وأشار الموقع إلى أن المشجع سقط عن علو يقارب أربع أمتار، ليتم نقله من بعدها إلى إحدى المستشفيات في مدينة ميلانو، لكن حالته مستقرة.

وخسر أتالانتا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهي الخسارة الثانية للفريق بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب، ويلعب في المجموعة كذلك نادي مانشستر سيتي.