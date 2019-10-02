فينجر يرد على عروض الصحافة لتدريب ميلان : "انا جاهز"

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أكد الفرنسي آسين فينجر، التقارير التي تشير إلى عودته عالم التدريب من جديد، عقب أخر مرة تولى فيها تدريب أرسنال الإنجليزي، وتم ربط اسمه لتولي المهمة الفنية لفريق ميلان.



كشف الفرنسي آرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال، موقفه من العودة إلى عالم التدريب، بعدما ربطته العديد من التقارير بتولي القيادة الفنية لميلان في الموسم الحالي، خلفًا لماركو جيامباولو.

وقال فينجر، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا جاهز الآن للعودة إلى التدريب".

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وأضاف: "عقب رحيلي عن آرسنال، تلقيت العديد من العروض وأنا أفكر في بعضها. أعتقد أنكم ستجدوني على مقاعد البدلاء مرة أخرى، لكنني لا أعرف متى حتى أكون صادقًا".

وتابع: "حصلت على استراحة. كنت مترددًا في البقاء بعيدًا عن العمل لفترة طويلة، لكن لا يمكنني التفكير في أنني لن أعود أبدًا للملاعب".

وأتم: "ربما قد أختار دورًا مختلفًا قليلًا عن الماضي (المدير الفني)، لكن ما أريده بالتأكيد هو مشاركة أكبر قدر ممكن مما تعلمته"