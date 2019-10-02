كونتي يستبعد مشاركة لوكاكو أمام برشلونة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن المدرب أنتونيو كونتي يتجه إلى عدم إقحام النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مباراة الإنتر الليلة أمام برشلونة على ملعب كامب نو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ كونتي يفضّل إراحة لوكاكو وذلك كي يكون جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة يوفنتوس يوم الأحد المقبل، في قمّة الأسبوع السابع من الدوري الايطالي.

وتابعت أن سببًا أخرًا يدفع كونتي لعدم إقحام لوكاكو وهو أن أليكسيس سانشيز موقوف ولن يلعب ضد يوفنتوس، وبالتالي قد يشركه أمام برشلونة إلى جانب لاوتارو مارتينيز.

بدوره، نشر الموقع الرسمي للويفا عبر شبكة الإنترنت التشكيلة المتوقعة للمباراة، وشهدت غياب لوكاكو.