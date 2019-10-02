الاتهام بالعنصرية ينال من بيرناردو سيلفا

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بسوء السلوك، اليوم الأربعاء، بسبب تغريدته الخاصة بصديقه وزميله في الفريق، بينجامين ميندي.



وشبه سيلفا زميله صاحب البشرة السمراء في تغريدة بأحد الشخصيات الكارتونية، التي تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوكولاتة، في إسبانيا والبرتغال.

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واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن التغريدة تمثل خرقا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وذلك رغم كونها جاءت على سبيل المزاح بين الصديقين.

ويملك بيرناردو حتى الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين أول الجاري، للرد على هذا الاتهام، ومن المنتظر إيقافه لمدة 6 مباريات إذا ثبتت إدانته.