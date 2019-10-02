موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء فى الدورى الممتاز...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الأربعاء فى الدورى الممتاز

يواجه فريق الكرة بالنادى الأهلى نظيره الإنتاج الحربى على استاد السلام مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من فعاليات الدورى الممتاز، الذى انطلق الأسبوع الماضى.

موعد مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي

ويستضيف الأهلي منافسه الإنتاج الحربى فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ارضية استاد السلام فى المباراة الثانية لكلا الفريقين فى البطولة المحلية حيث حصد كل منهما 3 نقاط ، بعدما حقق كلا منهما الفوز فى أول مواجهتهما، حيث فاز الإنتاج الحربى على نادى إف سى مصر بنتيجة 3/0 فيما فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي .. حكم المواجهة

وأسندت لجنة الحكام إدارة لقاء الأهلى والإنتاج الحربى إلى طاقم تحكيم محلي يقوده محمد الصباحى "حكماً للساحة" بمعاونة كل من سمير جمال "مساعد أول" و أحمد نوفل "مساعد ثان"، ومحمد سلامة حكما رابعا.

موعد مباراة الاهلى والانتاج الحربى .. تاريخ الصباحي

وتعد مباراة اليوم هى العاشرة لمحمد الصباحى مع الأهلى، فقد أدار من قبل 9 مباريات فاز الأحمر فى 6 منها و تعادل فى 3، ولم يتذوق طعم الخسارة أبدا مع هذا الحكم.

بينما أدار الصباحى 6 مباريات للإنتاج الحربى الذى حقق الفوز فى 3 منها وتعادل فى مباراتين وخسر مواجهة واحدة.

موعد مباراة الأهلي ضد الانتاج الحربي .. تعرف على قائمة الفريقين

وضمت قائمة الأهلى لتلك المواجهة 21 لاعبا هم : حراسة المرمي : شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير.

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خط الدفاع : رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي .

خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو .

خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

بينما ضمت قائمة الإنتاج الحربى 18 لاعبا وهم كل من:

حراسة المرمي : عامر عامر وأحمد يحيي.

خط الدفاع : أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد بازوكا .

خط الوسط : ابراهيم عبد الخالق وايمن الطرابلسي وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وعلاء سلامة ومحمد فييرا .

خط الهجوم : موسي دياورا ومامادو أنياس ومحمد رجب.