شكرا لقرائتكم المارد الأحمر بالزى الأسود لأول مرة فى موقعة الأهلي ضد الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزي البديل باللون الأسود سيرتديه لأول مرة فريق الكرة بالنادى الأهلى فى مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربى بعد إعلان الشركة راعية ملابس الأهلى عنه فى الفترة الماضية . وظهر الأهلى بالزي الجديد الأحمر فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت السبت الماضي باستاد برج العرب وانتهت بفوز الاهلى برباعية نظيفة . وأدى لاعبو فريق الكرة بالاهلى جلسة تصوبر للملابس الجديد للفريق بناء على رغبة راعية ملابس النادى التى تنوة تسويق التى شيرت الجديد للمارد الأحمر فى الفترة المقبلة . Advertisements وسيدخل الأهلى لقاء الإنتاج الحربى بقائمة تضم 21 لاعبا هم : حراسة المرمي : شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير. وفى خط الدفاع : رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي . أما خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو. فيما يقود خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المارد الأحمر بالزى الأسود لأول مرة فى موقعة الأهلي ضد الإنتاج الحربي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.