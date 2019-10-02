شكرا لقرائتكم حسام البدري يراقم مهاجم مهاجم مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة فى مباراة فريقه أمام الزمالك غدا باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثانية للدورى .

كان عمرو مرعى قد احرز هدفين لفريقه فى لقاء الجولة الأولى أمام أسوان والذى حقق فيه المقاصة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

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مستوى عمرو مرعى لم يتوقف عند تسجيله للاهداف فقط ولكن المستوى الذى ظهر عليه كان أكثر من رائع سواء فى الجانب الفنى أو البدنى مما جعله يجذب الانظار فى بداية مشاركته مع الفريق الفيومى .

ويسعى حسام البدري إلى ضم عدد كبير من المهاجمين لتجربتهم فى المعسكر الأول للفراعنة تحت ولايته لحل أزمة العقم التهديفى الذى يعيشه المنتخب منذ أكثر من موسمين .

يذكر أن مصر المقاصة استعار عمرو مرعى من فريق بيراميدز لمدة موسم فى نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعدما فشل مسئوليه فى التعاقد مع مهاجم عربى قوى .