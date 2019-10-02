شكرا لقرائتكم نور الشربيني تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم والمصنفة الثانية لسيدات الإسكواش انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بسبب إصابة الركبة التي تعاني منها البطلة المصرية منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني بطولات الموسم التي تنسحب منها نور الشربيني بسبب اصابة الركبة بعد اعتذارها عن بطولة سان فرانسيسكو التي توج بها الثنائي المصري محمد الشوربجي ورنيم الوليلي.

كما تعتبر بطولة أمريكا ثاني البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجديد وأحد أكبر ثماني بطولات في لعبة الاسكواش، وتنطلق البطولة في 5 أكتوبر الجاري في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبمجموع جوائز يصل إلى 371 ألف دولار .

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نور الشربيني كانت قد استشارت بعض الأطباء المصريين حول آلام الركبة ونصحوها بالمشتركة في البطولات بشكل طبيعي، إلا أن زيادة الآلم دفعتها لاستشارة طبيب هولندي لينصحها بإجراء جراحة بسيطة.

وفضلت نور الشربيني استشارة طبيبها الألماني والذي كان قد أجرى لها جراحة في الركبة قبل ثماني سنوات لتتخذ القرار النهائي بالمشاركة في البطولات، ومازال الموقف غامضا حول مشاركتها في بطولة العالم التي تنطلق 24 أكتوبر الجاري في ضيافة أهرامات الجيزة.