شكرا لقرائتكم نور الشربيني تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تعتبر بطولة أمريكا ثاني البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم في الموسم الجديد وأحد أكبر ثماني بطولات في لعبة الاسكواش، وتنطلق البطولة في 5 أكتوبر الجاري في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبمجموع جوائز يصل إلى 371 ألف دولار .
وفضلت نور الشربيني استشارة طبيبها الألماني والذي كان قد أجرى لها جراحة في الركبة قبل ثماني سنوات لتتخذ القرار النهائي بالمشاركة في البطولات، ومازال الموقف غامضا حول مشاركتها في بطولة العالم التي تنطلق 24 أكتوبر الجاري في ضيافة أهرامات الجيزة.
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