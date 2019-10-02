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موعد مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم فى الدوري الممتاز...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاسماعيلي والمصري اليوم فى الدوري الممتاز

 

قمة مرتقبة تجمع  فريقى الإسماعيلى ونظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، بحثًا عن الزعامة فى ديربي القناة.

 

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري البور سعيدي ..ديربي القناة

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وتتجه أنظار الملايين من أبناء القناة وعشاق الكرة المصرية عموما فى تمام الخامسة والنصف عصراً، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة ديربي القناة.

موعد مباراة الاسماعيلي والمصري..معنويات مرتفعة

 

ويعيش الإسماعيلى والمصرى على حد سواء وقبل مباراة الليلة أوقات سعيدة وبمعنويات مرتفعة، حيث  حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال بعدما أطاح بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه 4/3 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الاسماعيلي والمصري..الاخضر تأهل فى الكونفدرالية

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ونفس الحال لأبناء بورسعيد حيث  حقق المصرى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه 7/2 بمجموع اللقاءين.

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موعد مباراة الاسماعيلي والمصري.. اهداف الصربى ميودراج

ويسعي الصربى ميودراج مدرب الإسماعيلى إلى  تحقيق الفوز الثانى على التوالى بالدورى بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، فى الوقت الذى يحاول فيه  نظيره إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى تصحيح المسار المحلى بعد التعادل الإيجابى 1/1 أمام حرس الحدود.

موعد مباراة الاسماعيلي والمصري..الفوز شعار الدروايش

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وأكد الصربي ميودراج علي لاعبى الإسماعيلى ضرورة الفوز بالمباراة  وخطف النقاط الثلاثة وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، فى الوقت الذى تعهد فيه اللاعبون على مواصلة الفوز لحصد الألقاب وتحقيق نتائج مميزة.

 

 

من جهته طالب إيهاب جلال لاعبيه، ببذل الجهد لحصد نقاط المباراة الثلاثة  لاسيما وأن المباراة خارج ملعبه لتصحيح الأوضاع  واقتناص الفوز للتركيز من خلال الجوانب الدفاعية أو الهجومية.

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