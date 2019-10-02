فايلر يفاضل بين ثلاثى الأهلى للقائمة النهائية أمام الإنتاج الحربي...

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جدة - عمرو شويل يفاضل السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى، بين ثلاثى الفريق لحسم قائمة مواجهة الإنتاج الحربى النهائية، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام.
واستهل الاهلى رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على سموحة فى المباراة الأولى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، بينما فاز الإنتاج الحربى على نادى اف سى مصر بثلاثية نظيفة.
ويسعى فايلر للاستقرار على لاعب من الثلاثى محمود وحيد، ياسر ابراهيم، جيرالدو على دخوله القائمة واستبعاد الثنائى بجانب مصطفى شوبير الذى استقر الجهاز الفنى على استبعاده من اللقاء.
وضمت قائمة الأهلى لتلك المواجهة 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي .
خط الوسط: رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو.
خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.
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