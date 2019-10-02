شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد المصري .. أرقام جهاد جريشة مع الدروايش قبل ديربي القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير قناة السويس قمة الإسماعيلى ونظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة. وأسندت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور مهمة إدارة ديربي اقناة للحكم جهاد جريشة الذى سيدير مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بمعاونة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي. Advertisements وأدار جهاد جريشة للإسماعيلى 25 مباراة قبل مواجهة اليوم فاز الدراويش في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر فى 5 مباريات. فيما أدار الحكم الدولى للاسماعيلى 3 مباريات فى الدورى المنقضى 2018/2019 الأولى كانت أمام الأهلي فى افتتاحية الدورى وانتهت بالتعادل 1/1 والثانية أمام الاتحاد بالاسماعيلية وانتهت بفوز الاصفر 2/0 والمباراة الثالثة والأخيرة كانت امام الانتاج الحربى بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف. وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.

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