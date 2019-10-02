شكرا لقرائتكم بعثة منتخب مصر لكرة الصالات تغادر إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات القاهرة اليوم ،الأربعاء، متجهة لدولة البحرين لخوض مباراتين وديتين امام منتخب البحرين يومي 4 و 5 اكتوبر ثم التوجه للامارات لخوض مباراتين وديتين يومي 8 و 9 اكتوبر علي ان تعود بعثة المنتخب لارض الوطن يوم 10 اكتوبر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني للصالات لخوض منافسات بطولة افريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكاس العالم ليتوانيا 2020.

يترأس بعثة منتخب الصالات الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ويقود الفريق هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي علاج طبيعي واحمد حسن مسئول مهمات

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وقرر هشام صالح ضم 14 لاعب لرحلات البحرين والامارات وهم..

في حراسة المرمي جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون

واللاعبين المعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و ابراهيم إيكا واحمد عبد القادر موزة ومصطفي عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد

وتخلف عن بعثة المنتخب الوطني الرباعي المحترفين بالامارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد وعصام شامخ حيث رفضت انديتهم بالسماح لهم بالانضمام لمعسكر المنتخب بالبحرين علي ان ينضموا للفريق في معسكر الامارات