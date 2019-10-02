مواجهة نارية بين برشلونة وإنتر.. ليفربول وسالزبورج.. الأهلي يواجه الانتاج في أبرز مباريات اليوم .. المواعيد والقنوات الناقلة

الموجز

تقام مساء اليوم الأربعاء عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والملاعب العالمية.

وتأتي أبرز تلك المباريات مواجهة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة ليفربول، المحترف في صفوفه محمد صلاح، أمام سالزبورج النمساوي في نفس الجولة، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم:

* الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الإسماعيلى × المصري - 5:30 مساء – تُبث على قناة أون سبورت

- الأهلي × الإنتاج الحربي - 8:00 مساء - تُبث على قناة أون سبورت

* دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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- جينك × نابولي – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 1

- سلافيا براج × بوروسيا دورتموند – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 2

- لايبزيج الألماني × ليون الفرنسي – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 7

- ليل × تشيلسي – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 6

- ليفربول × سالزبورج – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 2

- زينيت سان بطرسبورج × بنفيكا – 9:00 مساء beIN SPORTS HD 4

- فالنسيا× أياكس أمستردام – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 3

- برشلونة × إنتر ميلان - 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 1