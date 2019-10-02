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مواجهة نارية بين برشلونة وإنتر.. ليفربول وسالزبورج.. الأهلي يواجه الانتاج في أبرز مباريات اليوم .. المواعيد والقنوات الناقلة

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الموجز  

تقام مساء اليوم الأربعاء عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والملاعب العالمية.

وتأتي أبرز تلك المباريات مواجهة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، ومواجهة ، المحترف في صفوفه محمد صلاح، أمام سالزبورج النمساوي في نفس الجولة، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الممتاز.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم:

* الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الإسماعيلى × المصري - 5:30 مساء – تُبث على قناة أون سبورت

- الأهلي × الإنتاج الحربي - 8:00 مساء - تُبث على قناة أون سبورت

* والقنوات الناقلة

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-  جينك × نابولي  – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 1

-  سلافيا براج × بوروسيا دورتموند – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 2

- لايبزيج الألماني × ليون الفرنسي – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 7

- ليل × – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 6

- ليفربول × سالزبورج – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 2

- زينيت سان بطرسبورج × بنفيكا – 9:00 مساء  beIN SPORTS HD 4

- فالنسيا× أياكس أمستردام – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 3

- برشلونة × إنتر ميلان - 9:00 مساء  – قناة beIN SPORTS HD 1

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