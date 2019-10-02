كيفن ماير يسعى لانقاذ سمعة فرنسا في المسابقة العشارية









اسماء السيد - سيحاول الفرنسي كيفن ماير تفادي خروج بلاده خالية الوفاض على صعيد الميداليات عندما يخوض منافسات مسابقة العشارية التي تنطلق الأربعاء وتستمر يومين ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في الدوحة.

ويعتبر ماير الأمل الأخير لفرنسا بعد النتائج المخيبة التي حققها رياضيوها في الدوحة حتى الآن، اذ فشلوا في الصعود الى منصات التتويج في البطولة التي انطلقت رسميا الجمعة الماضي.

وأعادت هذه النتائج الى الأذهان شبح نسخة هلسنكي 1983 وشتوتغارت الألمانية 1993، عندما خرج الرياضيون الفرنسيون دون أي ميدالية.

وكان أبرز الخاسرين الفرنسيين في 2019، رونو لافيلني في القفز بالزانة، والذي فشل في بلوغ نهائي المسابقة التي توج بها المخضرم الأميركي سام كندريكس بعد منافسة مع السويدي الواعد ارما دولانتيس.

وكانت فرنسا قد أحرزت خمس ميداليات من مختلف المعادن في النسخة الأخيرة من بطولة العالم في لندن 2017، وست في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2916.

ويدخل ماير مسابقة العشارية وهو مرشح فوق العادة للدفاع بنجاح عن لقبه، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في هذا الاختصاص (سجله في تالانس في 16 أيلول/سبتمبر 2018) مع 9126 نقطة.

وقال ماير "أعرف أني مرشح لاحراز الذهبية، لكن يتعين علي بذل الجهود لكي أحقق هذا الهدف. يجب بذل قصارى جهدي وألا أتكئ على أمجادي"، مؤكدا أنه لن يحاول تحطيم رقمه القياسي بل إحراز الذهب.

وقال في هذا الصدد "أنا حامل الرقم القياسي العالمي لكن تحطيمه مجددا يأتي في الدرجة الثانية في سلم أولوياتي في هذه البطولة".

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وقد يكون الكندي داميان وارنر أبرز منافسي ماير بعد ان حقق افضل رقم هذا العام (8711 نقطة).

الأمر ذاته ينطبق على البلجيكية نافيساتو تيام في مسابقة السباعية، اذ تسعى للالتحاق بنادٍ نخبوي يضم بطلتين سابقتين هما السويدية كارولاينا كلوفت والبريطانية جيسيكا أنييس جيل، نجحتا في الاحتفاظ بلقبيهما.

وشاركت تيام الفارعة الطول في لقاء واحد هذا العام وكان في تالانس. وعلى الرغم من إصابة طفيفة في كتفها، نجحت في تسجيل أفضل رقم لهذا العام مع 6819 نقطة.

وتبدو البريطانية كاتارينا جونسون طومسون أبرز منافساتها بعدما سجلت 6813 نقطة في لقاء غوتزيس.

- المرأة الحديدية -

وفي مسابقة رمي الكرة الحديدة للسيدات، ستحاول الصينية غونغ لي جياو أن تصبح رابع رياضية تنجح في الدفاع عن لقبها في هذا الاختصاص.

وفازت لي جياو بـ12 مسابقة من 13 شاركت فيها وحققت أبرز أربع رميات هذا الموسم، وأفضلها 20,31 مترا في لقاء زوريخ ضمن الدوري الماسي. أما خسارتها الوحيدة فكانت في مطلع الموسم أمام الاميركية تشايس إيلي التي تفوقت عليها بفارق 14 سنتم، مسجلة 19,58 م.

وتتفوق لي جياو على أبرز منافساتها بفارق 60 سنتم، ما يجعلها مرشحة فوق العادة للذهبية. واذا قدر لها الفوز بأي معدن من الميداليات، سترفع رصيدها الى ست في بطولة العالم وهو رقم قياسي في رمي الكرة الحديد.

ويقام الخميس أيضا سباق 400 م سيدات.