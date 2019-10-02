ديوكوفيتش الى ربع نهائي دورة طوكيو دون معاناة









اسماء السيد - بلغ المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، العائد من إصابة، الدور ربع النهائي من دورة طوكيو لكرة المضرب، وذلك بفوزه على الياباني غو سويدا المصنف 133 عالميا 6-3 و7-5 الأربعاء.

ورغم خسارته إرساله في الشوط التاسع من المجموعة الثانية ما سمح لمنافسه بالتقدم 5-4، بدا ديوكوفيتش الذي يخوض مشاركته الأولى منذ اضطراره للانسحاب من مباراته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية أوائل الشهر الماضي بسبب اصابة في كتفه الأيسر، متحكما باللقاء وخرج منه منتصرا دون معاناة تذكر.

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ويأمل الصربي البالغ من العمر 32 عاما الذهاب حتى النهاية والفوز بلقبه الرابع هذا الموسم، بعدما توج بطلا لأستراليا المفتوحة ودورة مدريد الألف نقطة للماسترز وبطولة ويمبلدون الإنكليزية، لتعزيز صدارته لتصنيف المحترفين المهددة من غريمه الإسباني رافايل نادال بطل فلاشينغ ميدوز.

ولا يشارك نادال في أي دورة هذا الأسبوع لكنه سيحاول الفوز بلقب دورة شنغهاي الألف نقطة للماسترز الأسبوع المقبل، على غرار ديوكوفيتش الذي يتلقي في ربع نهائي طوكيو الفائز من مباراة الياباني الآخر يوشيهيتو نيشيوكا والفرنسي لوكا بوي.

وفي أبرز نتائج الأربعاء، بلغ البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثالثا الدور الثاني بفوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 1-6 و7-6 (10-8) و6-صفر، فيما انتهى مشوار المصنف ثامنا الأسترالي أليكس دي مينور، الفائز الأحد في دورة جوهاي الصينية بلقبه الثالث لهذا العام وفي مسيرته، عند الدور الأول بخسارته أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس 3-6 و7-6 (8-6) و6-7 (8-10).