كارديف سيتي سيستأنف قرار فيفا بشأن انتقال سالا









اسماء السيد - أعلن نادي كارديف سيتي الويلزي الأربعاء، أنه سيستأنف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يلزمه دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي كدفعة في صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وقال النادي المشارك في بطولة إنكلترا في بيان "هناك دليل واضح على أن الانتقال لم ينجز أبدا وفقا للمتطلبات التعاقدية المتعددة التي طلبها نانت، مما يجعله لاغيا وباطلا".

وأضاف "سنستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان للحصول على قرار يأخذ في الاعتبار كل المعلومات التعاقدية ذات الصلة، ويوضح الوضع القانوني الكامل بين الناديين".

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وكان نانت قد تقدم بشكوى أمام "فيفا" في شباط/فبراير الفائت إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز الى دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية الى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 كانون الثاني/يناير.

وقال الفيفا في بيان الإثنين إن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إثر اجتماع عقدته في 25 أيلول/سبتمبر، الى أن على كارديف "دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي تم توصل اليه بين الطرفين في 19 كانون الثاني/يناير 2019".

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين مع الطيار ديفيد إيبوتسون الذي لم يعثر على جثته بعد، لدى تحطم طائرة صغيرة كانا على متنها، في بحر المانش، حين كان المهاجم في طريقه من نانت الى كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل صفقة قياسية للنادي الويلزي.

واعتبر الأخير في بيانه الأربعاء انه "من الواضح أن اللجنة (في الفيفا) توصلت الى خلاصتها بناء على جانب محدود من النزاع، من دون الأخذ في الاعتبار كل الوثائق التي قدمها كارديف سيتي الى الفيفا".