البدرى يراقب عمرو مرعى أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة فى مباراة فريقه أمام الزمالك غدا باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثانية للدورى.
كان عمرو مرعى قد أحرز هدفين لفريقه فى لقاء الجولة الأولى أمام أسوان والذى حقق فيه المقاصة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مستوى عمرو مرعى لم يتوقف عند تسجيله للأهداف فقط ولكن المستوى الذى ظهر عليه كان أكثر من رائع سواء فى الجانب الفنى أو البدنى مما جعله يجذب الانظار فى بداية مشاركته مع الفريق الفيومى.
ويسعى حسام البدرى إلى ضم عدد كبير من المهاجمين لتجربتهم فى المعسكر الأول للفراعنة تحت ولايته لحل أزمة العقم التهديفى الذى يعيشه المنتخب منذ أكثر من موسمين.
يذكر أن مصر المقاصة استعار عمرو مرعى من فريق بيراميدز لمدة موسم فى نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعدما فشل مسئوليه فى التعاقد مع مهاجم عربى قوى .
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