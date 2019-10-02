مصر تخطف صدارة كأس العالم للطائرة مؤقتا بالفوز على إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف منتخب مصر للكرة الطائرة صدارة كأس العالم المقام فى اليابان مؤقتا بالفوز على إيران بنتيجة 3/1 فى ثان مواجهاته بالوصول إلى النقطة السادسة. نجح منتخب رجال الكرة الطائرة الأول فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى المونديال على نظيره الإيرانى بنتيجة 3/1 فى ثان مواجهات كأس وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 /22)، ( 26 /24 )، ( 25 /18 ).( 26 /24). ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا. Advertisements نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى:( 25 /22)، (25 /21)، (25 /23)، ( 25 /18 ). فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام، 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر. وتضم قائمة المنتخب كلا من، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.

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