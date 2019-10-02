شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يفاضل بين ثلاثى الأهلى للقائمة النهائية أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى، بين ثلاثى الفريق لحسم قائمة مواجهة الإنتاج الحربى النهائية، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى العام.

واستهل الأهلى رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على سموحة فى المباراة الأولى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، بينما فاز الإنتاج الحربى على نادى اف سى مصر بثلاثية نظيفة.

وضمت قائمة الأهلى لتلك المواجهة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير.

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خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد فتحى.

خط الوسط: رمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدى أفشة وحسام عاشور وجيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن.

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