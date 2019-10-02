شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى مع صافرة جهاد جريشة قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة.
وأعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي.
جهاد جريشة أدار للاسماعيلى 25 مباراة قبل مواجهة اليوم فاز الدراويش في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسرفى 5 مباريات.
وادار الحكم الدولى للاسماعيلى ثلاث مباريات فى الدورى المنقضى 2018/2019 الاولى كانت امام الاهلى فى افتتاحية الدورى وانتهت بالتعادل 1/1 والثانية امام الاتحاد بالاسماعيلية وانتهت بفوز الاصفر 2/0 والمباراة الثالثة والأخيرة كانت امام الانتاج الحربى بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.
ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف حساب الإسماعيلى مع صافرة جهاد جريشة قبل مواجهة المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.