شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسماعيلى مع صافرة جهاد جريشة قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي ويعاون جهاد جريشة في المباراة هانى العراقى والسيد نافع، وصبحى العمراوي.

Advertisements

جهاد جريشة أدار للاسماعيلى 25 مباراة قبل مواجهة اليوم فاز الدراويش في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسرفى 5 مباريات.

وادار الحكم الدولى للاسماعيلى ثلاث مباريات فى الدورى المنقضى 2018/2019 الاولى كانت امام الاهلى فى افتتاحية الدورى وانتهت بالتعادل 1/1 والثانية امام الاتحاد بالاسماعيلية وانتهت بفوز الاصفر 2/0 والمباراة الثالثة والأخيرة كانت امام الانتاج الحربى بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.