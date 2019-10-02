شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الإبداع الرياضى فى دبى 18 نوفمبر تحت شعار "التسامح والسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تنظيم مؤتمر الإبداع الرياضى الدولى يوم 18 نوفمبر المقبل تحت شعار "التسامح والسلام فى الرياضة".

واعتمد مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة قائمة المتحدثين فى المؤتمر الرياضى الذى سيشارك فيه أبطالا أولمبيين إلى جانب مجموعة من الرياضيين الشباب ومتحدثين قياديين رسميين، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن برنامج الجلسات والمتحدثين فى كل محور من محاور المؤتمر.

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وقال مطر الطاير "هذا المؤتمر إضافة جديدة تقدمها الجائزة فى نسختها الحادية عشرة انطلاقا من دورها كإحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية فى مجال تمكين المجتمعات، والمؤتمر يتزامن تنظيمه مع عام التسامح فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع الدور المتنامى الذى تلعبه الرياضة كرسالة تسامح وسلام بين الشعوب، وكذلك بكونها تمثل ميدانا لتعزيز علاقات الشراكة و التعاون والتعايش بين مكونات المجتمع الواحد بجميع أطيافه".

وأضاف "انطلاقا من نهج القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى رئيس مجلس دبى الرياضى راعى الجائزة، وتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، سعت الجائزة منذ انطلاقها قبل 11 عاما على أن تحفز القطاع الرياضى فى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربى والعالم على التطور والتأثير فى ملايين الأشخاص فى كل مكان لممارسة الرياضة كوسيلة إنسانية تساهم فى تمكين الانسان بدنيا و ذهنيا، وترسيخ قيمها النبيلة المبنية على احترام الجميع والتنافس النزيه، ولم نكتفى بتكريم المبدعين الفائزين فى مختلف الميادين من لاعبين ومدربين وإداريين، بل حرصنا على تكريم المؤسسات ذات المبادرات الإبداعية التى تدعم نشر ممارسة الرياضة وقيم العدالة والنزاهة وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات، واليوم نضيف مجالا آخر من خلال الدورة الحادية عشرة هو مجال التسامح والسلام وجميع القيم النبيلة التى ترتقى بممارسة الرياضة وتدعم تأثيرها الايجابى فى المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات العالمية".

واختتم الطاير حديثه "لقد تم بعناية اختيار شخصيات رياضية مهمة للمشاركة فى هذا المؤتمر والكثير منهم يشاركون لأول مرة فى مؤتمر رياضى دولى فى منطقة الشرق الأوسط، وقد حرصنا فى الاختيار على أن يمثل كلا منهم جانبا يترجم أهداف الجائزة وشعار المؤتمر لكى تتكامل الصورة ويتحقق الهدف من تنظيم المؤتمر وتلاقى هؤلاء المتحدثين مع قطاعنا الرياضي، فمنهم قيادات رياضية مؤثرة ومنهم نجوم كبار فى البطولات العالمية والأولمبية، ومنهم من يمثل أمل دولة الإمارات و العرب فى الدورات الأولمبية المقبلة، كما يسرنا الإعلان خلال المؤتمر عن مبادرة مهمة للقطاع الرياضى العربى سيتم الكشف عن تفاصيلها فى المؤتمر بحضور شخصيات دولية".