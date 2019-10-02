شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل البدرى ومتعب فى المواجهة الأولى فى قرعة أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الأقدار مواجهة مثيرة بين الثنائى حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وعماد متعب مهاجم الأهلى والفراعنة الأسبق اليوم الأربعاء، فى ظل وجود خلاف بين الثنائى منذ رحيلهما عن الأهلى.

ويسحب اليوم عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ولم يلتق متعب والبدرى منذ خلافهما فى الأهلى، بحسب حديث سابق لمتعب، والذى على إثره أعلن متعب إنهاء مشواره الكروى واتجه للتحليل فى قناة أون سبورت، وسيكون اللقاء الأول بينهما فى فعاليات القرعة، وهو ما جعل البعض يفكر فيما سيكون والعتاب بينهما، خاصة أن متعب أكد أنه إذا التقى بالبدرى سيصافحه وفى الوقت نفسه أكد البدرى أنه لم يرفض ضم متعب للجهاز الفنى للمنتخب.

جاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التى شاركت فى أولمبياد 2012 تحت قيادة هانى رمزى المدير الفنى للمنتخب وقتها، كما يحضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب لمراسم القرعة.

وقال عماد متعب إن الجميع يساند حسام البدرى مدرب الفراعنة فى مهمته المقبلة مؤكدًا أنه يتمنى نجاحه من كل قلبه.

وقال متعب، فى تصريحات تليفزيونية، "كلنا فى ضهر حسام البدرى، من قلبى أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا فى تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا فى الأهلى".

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ويضيف مهاجم الأهلى الأسبق: "اعتذرت عن منصب مدير المنتخب الوطنى لرفع الحرج عن حسام البدرى وحتى لا تثار الأقاويل فى الفترة المقبلة عن علاقتى بيه وتكون سببًا فى تعطيل رحلة الفراعنة وليس لأن علاقتى بالبدرى سيئة، فالأمر مختلف تمامًا علاقتى بمدرب الأهلى الأسبق جيدة، ولن أعود لممارسة الكرة مرة أخرى وخلافى معه كان فنيًا وليس شخصيًا".

وتابع عماد متعب "أتمنى أن يعى لاعبو منتخب مصر قيمة فانلة الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بالإضافة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية".

وأكمل: "على المستوى الشخصى أتمنى أن ينجح زميل الكفاح محمد بركات فى منصبه الجديد فهو نجم كبير يستحق النجاح بعد مسيرة رائعة فى الملاعب".

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد قال فى مؤتمر تنصيبه مديراً فنياً للفراعنة "لست عدو النجوم، والنجوم سبب نجاحى فى الأهلى وقراراتى كلها تحترم النجوم، وعلاقتى مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف فى العمل".

وأضاف البدرى "لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر".