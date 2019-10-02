شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يغادر القاهرة لخوض 4 وديات أمام البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات القاهرة، اليوم الأربعاء، متجهة لدولة البحرين لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومى 4 و5 أكتوبر ثم التوجه للإمارات لخوض مباراتين وديتين يومى 8 و9 أكتوبر على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 10 أكتوبر.

يأتى ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطنى للصالات لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب فى يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم ليتوانيا 2020.

يترأس بعثة منتخب الصالات الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ويقود الفريق هشام صالح المدير الفنى ونادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهانى درويش أخصائى علاج طبيعى وأحمد حسن مسئول مهمات.

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وقرر هشام صالح ضم 14 لاعبا لرحلات البحرين والإمارات وهم..

فى حراسة المرمى جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون، واللاعبين المعتز بالله سامى ميزو وإبراهيم بوجى ومؤمن حمدان ومهند حواوشى وإبراهيم إيكا وأحمد عبد القادر موزة ومصطفى عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا ومحمد عبد الحميد كوكى ومحمد عصام نايتى ومصطفى عبد المجيد.

وتخلف عن بعثة المنتخب الوطنى الرباعى المحترفين بالإمارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد وعصام شامخ حيث رفضت انديتهم بالسماح لهم بالانضمام لمعسكر المنتخب بالبحرين علي ان ينضموا للفريق في معسكر الامارات.