شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك لـ سوبر كورة: اغتالوا تاريخى فى ترشيحات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "منقذ القلعة الحمراء" هو اللقب الأبرز فى مسيرة فتحى مبروك أحد نجوم الأهلى والمدير الفنى الأسبق للفريق الأول والرئيس الحالى لقطاع الناشئين ، حيث تولى المهمة للأحمر فى العديد من المناسبات الصعبة للفريق الكروى الأول والتى شهدت اهتزاز وسوء نتائج وكان هو الحل السحرى الذى يعيد الأمور لطبيعتها.

مبروك تولى تدريب العديد من الأندية وعمل بالمنتخبات مساعدا للجنرال الراحل محمود الجوهرى فى كأس العالم 1990.

"سوبر كورة" التقى مع فتحى مبروك ليكشف عن مهمته الجديدة فى قطاع الناشئين بالأهلى ، وأسرار وكواليس رحلته التدريبية فى الحوار التالى :

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