شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والانتاج الحربي فى الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مباراة مهمة أمام الإنتاج الحربى باستاد السلام فى إطار فعاليات الأسبوع الثانى من فعاليات الدورى الممتاز، الذى انطلق الأسبوع الماضى.

موعد مباراة الاهلي والانتاج الحربي

موعد مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الثامنة من مساء اليوم باستاد السلام وهي المباراة الثانية لكلا الفريقين فى البطولة وحقق كلا منهما الفوز فى أول لقائتهما، حيث فاز الإنتاج الحربى على نادى إف سى مصر بثلاثية نظيفة بينما فاز الأهلى على سموحة بهدف وحيد.

حكام مباراة الاهلى والانتاج الحربى

يدير لقاء الأهلى والإنتاج الحربى طاقم تحكيم يقوده محمد الصباحى "حكماً للساحة" ويعاونه سمير جمال "مساعد أول" و أحمد نوفل "مساعد ثان"، ومحمد سلامة حكما رابعا.

مباراة اليوم هى العاشرة لمحمد الصباحى مع الأهلى، فقد أدار من قبل 9 مباريات حقق الفوز الأحمر فى 6 و تعادل فى 3، وفى المقابل أدار الصباحى 6 مباريات للإنتاج الحربى الذى حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر واحدة.

قائمة فريقي الأهلى والإنتاج الحربى

تضم قائمة الأهلى لهذه المباراة 21 لاعبا هم : حراسة المرمي : شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي .

خط الوسط : رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو .

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خط الهجوم : جونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

وفى المقابل تضم قائمة الإنتاج الحربى 18 لاعبا هم :

حراسة المرمي : عامر عامر وأحمد يحيي.

خط الدفاع : أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد بازوكا .

خط الوسط : ابراهيم عبد الخالق وايمن الطرابلسي وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وعلاء سلامة ومحمد فييرا .

خط الهجوم : موسي دياورا ومامادو أنياس ومحمد رجب.