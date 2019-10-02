فلاش باك.. تعادل إيجابى بين الإسماعيلى والمصرى فى المواجهة الاخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى مباراة مهمة مع نظيره المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة بالخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.
وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالدور الثانى لدورى الموسم الماضى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق سجل للدراويش محمود متولى وللمصرى أوستن أموتو.
ويبحث الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدورى بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد، فيما يبحث إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى عن تصحيح المسار المحلى متسلحًا بالانطلاقة الأفريقية لاسيما بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع حرس الحدود .
ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2، والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.
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