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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين دائمًا بحثًا عن زعامة القناة.

موعد مباراة الاسماعيلي والمصري

تقام اليوم الأربعاء مباراة الاسماعيلي والمصري فى تمام الخامسة والنصف عصراً، ويدخل الإسماعيلى والمصرى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، لاسيما بعد أن حصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد فيما حقق المصرى البورسعيدى نتائج مذهلة بالكونفدرالية ليصعد لملحق البطولة بعد الإطاحة بماليندى بطل زنجبار بعد الفوز عليه ذهاباً 4-1 والفوز إيابًا 3-1.

أهداف الاسماعيلى والمصرى من مباراة برج العرب

يبحث الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بالدورى بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فيما يبحث إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى عن تصحيح المسار المحلى متسلحًا بالانطلاقة الأفريقية لاسيما بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع حرس الحدود.

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وعد لاعبى الاسماعيلى لميودراج

وطالب ميودراج لاعبى الإسماعيلى بالتعامل مع كل مباراة على حدة باعتبارها بطولة منفصلة، سعيًا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى كأحد أندية القمة، مؤكدًا أهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن أهدافه المرجوة.

من جانبهم وعد اللاعبون بمواصلة الفوز فى اللقاءات المقبلة، وإسعاد الجماهير، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.

ايهاب جلال يحذر من خطورة الاسماعيلى

وعلى نفس الوتيرة حرص إيهاب جلال على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدًا لهم ضرورة بذل قصارى الجهد خلال مباراة الليلة التى تأتى أمام منافس قوى وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فنى كفء بقيادة الصربى ميودراج، مضيفًا أن الإسماعيلى سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه فى أولى مبارياته بالدورى خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلى بنغازى الليبى والوصول لدور الستة عشر من دورى أبطال العرب، مشددًا على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء فى الجوانب الدفاعية أو الهجومية.