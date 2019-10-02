شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع سيراميكا فى مرمى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصب ناديا الأهلى والزمالك شباكهما لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر 20 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1999، وظهر ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.

ونال اللاعب إعجاب مسئولى الأهلى والزمالك، خلال المتابعة الدقيقة من المكلفين باكتشاف المواهب فى كل نادى، ودخل القطبان فى مفاوضات بشكل رسمى مع نادى سيراميكا كليوباترا، لضم ناصر الذى يجيد اللعب فى مركز قلب الدفاع.

ووافق مسئولو سيراميكا كليوباترا من حيث المبدأ على إعارة اللاعب أسوة بما حدث مع زميليه ميسى وحيدا اللذان انتقلا منذ أيام قليلة إلى الزمالك على سبيل الإعارة، وتتبقى القيمة المالية التى سيعرضها مسئولو الأهلى والزمالك لحسم صفقة محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن الأهلى وافق مؤخراً على انتقال إسلام الشهاوى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى مواليد 1999 إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة خمسة مواسم، حيث وقع الحارس الشاب على عقود انتقاله رسميًا لنادى سيراميكا كليوباترا، الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية.