لاعبة مصر لكرة السرعة: الجميع أشاد بالأمن والأمان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت " هاجر أحمد رمضان"15 سنة، لاعبة المنتخب المصري لكرة السرعة، والذي حصل علي المركز الأول في البطولة العربية السابعة لكرة السرعة، والتي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،إن الجميع أشادوا بالأمن والأمان في مصر من خلال المشاركة في هذا الحدث.

وأضافت هاجر من خلال تصريحات لمصراوي : "الجميع أشاد بالأمن والأمان في مصر، كما أشاد الجميع بنجاح البطولة."

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البطولة شهدت مشاركة : مصر، الإمارات، الأردن، الجزائر ، ليبيا ، السودان ، الكاميرون ، ساحل العاج ، جزر القمر ، نيجيرا ، الصومال، البحرين، لبنان"

ويتكون فريق المنتخب المصري لكرة السرعة من كل من " هاجر أحمد رمضان، و نور إسماعيل، ويوسف هشام وكريم وائل وعمرو جمعة وأسامة عادل، وهنا يحي وأيمان صفا، و لارا طارق، وملك ياسر وعمر امام، وعبد الرحمن عماد وأحمد عماد"وحصلواعلي ميداليات ذهبية،وكرة السرعة هي لاعبة مصرتم إختراعها منذ 40 سنة. البطولة العربية لكرة السرعة، المنتخب المصري، كرة السرعة.