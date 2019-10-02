جماهير الأهلي : الخطيب مغناطيس القلوب

تصدر هاشتاج "الخطيب" موقع التواصل الاجتماعى تويتر، للتعبير عن مدى حب الجماهير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي .

وأكد جمعة صبحى، أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أن الكابين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى رجل محترم وخلوق، تربى على القيم والمبادئ والاحترام والأخلاق ويقتدى به كل من هو على شاكلته لزرع هذه الصفات الجميله فى اولادنا وشبابنا تتوارثها الاجيال لخلق

مناخ اخلاقى وقيم واحترام وتقدير لبعضنا البعض.

وأوضح فارس حربي، أن رئيس النادى الأهلي محمود الخطيب موهبة كروية نادرة لم يصل إليها لاعب مصري، وحقق نجاح غير مسبوق منذ أن كان عضو مجلس إدارة الأهلى.

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وتابع محمد صبرى:" الخطيب فاكهة ومتعة وحلاوة ومغناطيس القلوب، من لم يشاهده فاته الكثير

من الاستمتاع بموهبة مصر الأولي، أنه الاسطورة المحبوب من كلمصر والعرب وافريقيا"، مشيرًا إلى أنه جعل قلوب الملايين تعشق النادى الأهلي.

وأوضح صبري، لا نعرف ماذا يريدون من رئيس الأهلي ومصدر السعادة والأخلاق لجماهير النادى الأهلى فى زمن قلة فيه الأخلاق.

وأعربت مغردة تدعى منى، عن مدى حبها وعشقها الأبدى لكل جماهير المارد الأحمر بمختلف الأعمار، مشيرة إلى أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة فى كل شيئ، وأنه غير مقبول الإطلاق إهانتة أو التقليل من شخصيتة.