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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا

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يحل فريق الإنجليزي ضيفاً على ليل الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة على ستاد بيير ماوري .

ويسعي تشيلسي بقيادة المدير الفني للفريق، فرانك لامبارد لتحقيق أول انتصاراته عقب الخسارة التي تلقاها أمام فالنسيا بهدف دون رد على أرضه ووسط جمهوره .

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا :

حراسة المرمي: كيبا

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خط الدفاع: أندريس كريستينسين ، توموري ، ماركوس ألونسو ، أزبيلييكويتا

خط الوسط: كانتي ، جورجينيو ، ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ويليان ، ماسون ماونت ، تامي أبراهام

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