تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على ليل الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ستاد بيير ماوري .
ويسعي تشيلسي بقيادة المدير الفني للفريق، فرانك لامبارد لتحقيق أول انتصاراته عقب الخسارة التي تلقاها أمام فالنسيا بهدف دون رد على أرضه ووسط جمهوره .
تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا :
حراسة المرمي: كيبا
خط الدفاع: أندريس كريستينسين ، توموري ، ماركوس ألونسو ، أزبيلييكويتا
خط الوسط: كانتي ، جورجينيو ، ماتيو كوفاسيتش
خط الهجوم: ويليان ، ماسون ماونت ، تامي أبراهام
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