موعد مباراة تشيلسي وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على ليل الفرنسي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ستاد بيير ماوري .
يسعي تشيلسي بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد لتحقيق أول انتصاراته عقب الخسارة التي تلقاها أمام فالنسيا بهدف من دون رد على أرضه ووسط جمهوره.
يطمح لامبارد لتحقيق أول ثلاث نقاط له مستعينًا بالعديد من اللاعبين الشباب على رأسهم تامي أبراهام، وماوسون مونت، وروز باركلي، أوليفييه جيرو، ويليان .
أما نادي ليل الفرنسي فيسعى لاستغلال الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط خصوصًا بعدهزيمته في المباراة السابقة أمام أياكس بثلاثة أهداف من دون رد .
موعد مباراة تشيلسي وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا:
تنطلق مباراة تشيلسي وليل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
العاشرة مساء بتوقيت السعودية.
الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليل في دوري أبطال أوروبا :
تذاع المباراة على قناة bein sport HD 6 بتعليق جواد بده.
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