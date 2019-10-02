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موعد مباراة تشيلسي وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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 يحل فريق الإنجليزي ضيفًا على ليل الفرنسي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة على ستاد بيير ماوري .

 يسعي تشيلسي بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد لتحقيق أول انتصاراته عقب الخسارة التي تلقاها أمام فالنسيا بهدف من دون رد على أرضه ووسط جمهوره

.

 يطمح لامبارد لتحقيق أول ثلاث نقاط له مستعينًا بالعديد من اللاعبين الشباب على رأسهم تامي أبراهام، وماوسون مونت، وروز باركلي، أوليفييه جيرو، ويليان .

 أما نادي ليل الفرنسي فيسعى لاستغلال الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط خصوصًا بعد

هزيمته في المباراة السابقة أمام أياكس بثلاثة أهداف من دون رد .

موعد مباراة تشيلسي وليل اليوم في دوري أبطال أوروبا:

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 تنطلق مباراة تشيلسي وليل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساء بتوقيت .

الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليل في دوري أبطال أوروبا :

تذاع المباراة على قناة bein sport HD 6  بتعليق جواد بده.

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