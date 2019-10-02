بعثة منتخب بتسوانا تصل القاهرة 8 أكتوبر

تلقى اتحاد الكرة، إخطارًا من بتسوانا، بوصول بعثة المنتخب فجر يوم 8 أكتوبر الجاري،

استعدادًا للقاء الفراعنة وديًّا يوم 14 من نفس الشهر.وطلب اتحاد الكرة من بتسوانا تحديد عدد أفراد بعثة الفريق من أجل إنهاء إجراءات حجز الفندق الذي يستضيف البعثة.