بعثة منتخب بتسوانا تصل القاهرة 8 أكتوبر

تلقى اتحاد الكرة، إخطارًا من بتسوانا، بوصول بعثة المنتخب فجر يوم 8 أكتوبر الجاري،استعدادًا للقاء الفراعنة وديًّا يوم 14 من نفس الشهر.
وطلب اتحاد الكرة من بتسوانا تحديد عدد أفراد بعثة الفريق من أجل إنهاء إجراءات حجز الفندق الذي يستضيف البعثة.
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