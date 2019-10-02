بافيتمبي جوميز يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا

تصدر النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز لاعب فريق الهلال السعودي قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للموسم الجاري بعدما نجح في تسجيل هدفين ضمن فوز فريقه على السد القطري بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا . للموسم الجاري بعدما نجح في تسجيل هدفين ضمن فوز فريقه على السد القطري بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا . وجاءت قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي كالآتي : للموسم الحالي كالآتي : بافيتمبي جوميز "الهلال" >> 9 أهداف ليوناردو دا سيلفا "الوحدة سابقاً" >> 9 أهداف Advertisements جوليانو دي باولا "النصر" >> 8 أهداف شينزو كوروكي "اوراوا" >> 7 أهداف عمر السومة "الأهلي" >> 7 أهداف جراتسيانو بيلي "شاندونج" >> 7 أهداف

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