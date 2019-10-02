منتخب مصر لكرة الصالات يغادر إلى البحرين

غادرت بعثة منتخب مصر لكرة الصالات أرض الوطن اليوم متجهة لدولة البحرين لأداء مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين يومي 4 و 5 أكتوبر إضافة إلى التوجه للإمارات لأداء مباراتين وديتين يومي 8 و 9 أكتوبر على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 10 أكتوبر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني للصالات لخوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب في يناير 2020 والمؤهلة لكاس العالم ليتوانيا 2020.

يترأس بعثة منتخب الصالات الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ويقود الفريق هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدرب عام ومصطفى لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي علاج طبيعي وأحمد حسن مسئول مهمات

وقرر هشام صالح ضم 14 لاعبًا لرحلات البحرين والإمارات وهم..

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في حراسة المرمي جمال عبد الناصر

ومحمود شوبير وعبد الرحمن بوفون

واللاعبين المعتز بالله سامي ميزو وإبراهيم بوجي ومؤمن حمدان ومهند حواوشي و إبراهيم إيكا وأحمد عبد القادر موزة ومصطفى عيد وطارق وحسن شولا ومحمد سعيد وخالد مارادونا ومحمد عبد الحميد كوكي ومحمد عصام نايتي ومصطفي عبد المجيد

تخلف عن بعثة المنتخب الوطني عبدالرحمن عيد الاشول بسبب التجنيد إضافة إلى الرباعي المحترفين بالإمارات يوسف محسن وبلال السيد ومحمد أحمد وعصام شامخ حيث رفضت أنديتهم بالسماح لهم انضمام لمعسكر المنتخب بالبحرين على أن ينضموا للفريق في معسكر الإمارات