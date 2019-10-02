تشكيل الإسماعيلي والمصري المتوقع لديربي القناة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة ونصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني تشكيل الإسماعيلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد مجدي، إبراهيم أبو اليزيد

في خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مدبولي، همام طارق

في الهجوم: وجيه عبد الحكيم، محمد الشامي،

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عبد الرحمن مجدي

ومن المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال المدير تشكيل المصري كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي ، أحمد شوشة ، إسلام أبو سليمة ، عمر كمال.

الوسط: عمرو موسى، إسلام عطية ، حسن علي ، أحمد ياسر ، حسن رجب.

الهجوم: أوستن أموتو.