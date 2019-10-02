تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالى ضيفًا على برشلونة فى ملعب «كامب نو»، ضمنمنافسات المجموعة السادسة.
يسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد أن عانى من تذبذب النتائج فى بداية الموسم الحالى وتعادل مع دورتموند الألمانى فى الجولة الأولى كما تعادلأيضًا إنتر ميلان مع سلافيا براج التشيكى بالجولة ذاتها.
يتوقع أن يدخل الإنتر المباراة بتشكيل متكون من:
في حراسة المرمى: سمير هاندوفيتش
في الدفاع: ميلان سكرينيار، ستفيان دي فري، دييجو جودين
في الوسط:أسامواه، ستفيان سينسي، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، أمبروسيو
في الهجوم: روميلو لوكاكو، ألكيسيس سانشيز
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