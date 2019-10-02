اخبار الرياضه

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالى ضيفًا على فى ملعب «كامب نو»، ضمن

منافسات المجموعة السادسة.

 يسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد أن عانى من تذبذب النتائج فى بداية الموسم الحالى وتعادل مع دورتموند الألمانى فى الجولة الأولى كما تعادل

أيضًا إنتر ميلان مع سلافيا براج التشيكى بالجولة ذاتها.

 يتوقع أن يدخل الإنتر المباراة بتشكيل متكون من:

في حراسة المرمى: سمير هاندوفيتش

Advertisements

في الدفاع: ميلان سكرينيار، ستفيان دي فري، دييجو جودين

في الوسط:أسامواه، ستفيان سينسي، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، أمبروسيو

في الهجوم: روميلو لوكاكو، ألكيسيس سانشيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا