صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

دخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في منافسة شرسة لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر ٢٠ عامًا، حيث أنه من مواليد عام ١٩٩٩.
ظهر ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأولوخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.
وقالت المصادر أن اللاعب نال إعجاب مسئولي الأهلي والزمالك، خلال المتابعة الدقيقة من المكلفين باكتشاف المواهب في كل نادي، ودخلالقطبان في مفاوضات بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كليوباترا، لضم ناصر الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.
ووافق مسئولو سيراميكا كليوباترا من حيث المبدأ على إعارة اللاعب أسوة بما حدث مع زميليه ميسي وحيدا اللذين انتقلا منذ أيام قليلة إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة، وتتبقى القيمة المالية التي سيعرضها مسئولو الأهلي والزمالك لحسم صفقة محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا.
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