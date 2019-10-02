تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالى ضيفًا على برشلونة فى ملعب «كامب نو»، ضمن

منافسات المجموعة السادسة.

ويسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد أن عانى من تذبذب النتائج فى بداية الموسم الحالى وتعادل مع دورتموند الألمانى فى الجولة الأولى كما تعادل

أيضًا إنتر ميلان مع سلافيا براج التشيكى بالجولة ذاتها.

يدخل برشلونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

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في الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليت، جونيور فيربو

في الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، أرثور

في الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان