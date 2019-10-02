رياضة | دي يونج يقلل من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يقلل من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة بقلة قوة القريق الكتالوني في حالة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

ويستضيف برشلونة نظيره أتليتكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وقال دي يونج في تصريحات صحفية قبل مبارة فريقه اليوم أمام إنتر ميلان :"بدون ميسي نحن أقل قوة قليلًا.. عند ذكر الإنتر اول شيء يخطر ببالي فريق الثلاثية، هم فريق رائع وجيد من الناحية الفنية.. كونتي مدرب بطل مع يوفنتوس وتشيلسي ويجب أن نكون مستعدين".

وتابع دي يونج: "في الكامب نو نحن أقوياء للغاية، يجب أن نفوز على الإنتر في الكامب نو لأننا في المجموعة الأصعب، الإنتر لديه فريق رائع مع جودين ودي فري".

وأتم دي يونج: "طبيعي نفتقد ميسي ، نتحدث عن أفضل لاعب بالعالم لكن حتى بدونه نملك الأفكار والجودة للفوز.. بدون ميسي نحن أقل قوة لكن نظل فريق ممتاز".