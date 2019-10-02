رياضة | كلوب يتحدث عن خطأ "فان دايك" أمام نابولي وأفضل مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن خطأ "فان دايك" أمام نابولي وأفضل مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن أن إمكانيات الهولندي فيرجيل فان دايك؛ خلال العاميين الماضيين.

وقال يورجن في المؤتمر الصحفي لمباراة سالزبورج: " فان دايك حتى بعد الخطأ أمام نابولي، هو الأفضل في العالم بمركزه، لا يمكنني قول غير ذلك".

وتابع كلوب: "لقد فاجأ سالزبورج العديد من الناس، قدموا مباراة جيدة للغاية أمام جينك، ولكن إذا كان هناك شخص واحد يعرف الطريقة التي يلعبون بها.. فربما أنا".

وأضاف كلوب: "أنا أعرفهم منذ فترة وأقدر كرة القدم النمساوية، أنا من جنوب ألمانيا وأذهب إلى النمسا كثيرًا للتزلج، لديهم فلسفة مميزة في التعامل مع كرة القدم ويستحقون كل الاحترام".

ويواجه ليفربول فريق ريد بول سالزبورج مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى نشرت صحيفة ليفربول ايكو المقربة من النادي الإنجليزي التشكيل المتوقع للريدز لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق أساسيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: ادريان



خط الدفاع: أرنولد_ روبيرتسون_ فان دايك_ جوميز



خط الوسط: هنديرسون_ فابينهو_ فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح_ فيرمينو_ ساديو ماني.