رياضة | صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في منافسة شرسة لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر ٢٠ عامًا حيث أنه من مواليد عام ١٩٩٩.

وظهر محمد ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.

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ونال محمد ناصر إعجاب مسئولي الأهلي والزمالك، خلال المتابعة الدقيقة من المكلفين باكتشاف المواهب في كل ناد ودخل القطبان في مفاوضات بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كليوباترا، لضم ناصر الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

ووافق مسئولو سيراميكا كليوباترا من حيث المبدأ على إعارة اللاعب أسوة بما حدث مع زميليه ميسي وحيدا اللذان انتقلا منذ أيام قليلة إلى نادي الزمالك على سبيل الاعارة، وتتبقى القيمة المالية التي سيعرضها مسئولو الأهلي والزمالك لحسم صفقة محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا.

